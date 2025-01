Lens lâche une première offre pour Cyriaque Irié

Toujours à la recherche d’un ailier susceptible d’apporter une véritable plus-value à Will Still, le RC Lens s’active sur tous les fronts. Si de nombreuses pistes ont été envisagées cet hiver (Taha Ali, Maxwel Cornet, Nathan Ngoumou notamment), deux noms se dégagent ces dernières heures. Comme nous vous l’avions révélé fin décembre, Sonjte Hansen est une vraie piste creusée par la cellule de recrutement du club artésien. Si le joueur est plutôt enclin à venir dans le Nord, les négociations sont compliquées avec le NEC Nimegue.

En parallèle, Lens travaille sur la piste Cyriaque Irié. Là encore, c’est une piste dont nous vous avons révélé l’existence il y a deux semaines. C’est désormais plus qu’un intérêt puisque l’actuel 7e de Ligue 1 a soumis une première offre de transfert à Troyes de 7,5 M€ + 2,5 M€ de bonus ce jeudi. Le club de l’Aube n’a pas encore répondu, mais tout porte à croire que cela ne sera pas suffisant d’autant que dans le même temps, l’ESTAC discute avec Leicester qui est très intéressé par le profil de cet ailier gaucher, qui joue plutôt à droite, mais reste capable d’évoluer des deux côtés grâce un bon sens du but (4 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison). À suivre.