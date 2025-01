Le RC Lens tient deux belles options pour renforcer son attaque !

Cela ne fait plus aucun doute, Kodir Khusanov va s’envoler en début de semaine prochaine pour rejoindre Manchester City. À la clé, un joli chèque pour le RC Lens qui va récupérer un véritable pactole pour son roc ouzbek. Bien évidemment, une bonne partie de la somme va servir à renflouer les caisses du club artésien, mais une petite partie va servir aussi à Lens pour apporter du sang neuf en attaque à Will Still.

Si Goduine Koyalipou est arrivé cette semaine pour apporter une vraie concurrence à Mbala Zola, les Sang et Or cherchent désormais un ailier droit. Et à ce petit jeu là, deux cibles se détachent. Selon nos informations, le virevoltant ailier de Malmö Taha Ali. À 26 ans, l’international suédois (1 sélection) a fait toute sa carrière en Suède, mais son talent et sa capacité à faire la différence balle au pied ont dépassé les frontières de la Scandinavie. Déjà l’été dernier, les Sang et Or avaient tenté de le recruter, en vain. Cet hiver encore, Lens a tenté sa chance, mais l’offre lensoise a été balayée d’un revers de la main par la direction du club suédois qui ne veut pas laisser partir son joueur auteur d’un but et de 7 passes décisives en Allsvenskan, le championnat suédois.

Taha Ali suivi, Cyriaque Irié espéré

Comme la piste suédoise se complique, Lens garde d’autres options sous le coude (Matthias Phaeton du CSKA Sofia). Reste que Diego Lopez a décidé d’activer un autre dossier et non des moindres puisque le directeur sportif lensois est très chaud sur Cyriaque Irié, la nouvelle sensation de Ligue 2. Découvert en National à Dijon où il a rapidement éclaboussé de son talent la troisième division française avec 6 buts et 3 passes décisives, et pour sa première saison en France, Irié a ensuite été transféré l’été dernier à Troyes, qui avait raflé la mise au détriment de l’AC Milan et de son offre à 3 millions d’euros.

L’ESTAC, qui avait proposé la même chose, a raflé la mise, le joueur voulant continuer sa progression à l’échelon supérieur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune joueur formé au Real de Faso, au Burkina Faso, n’a pas eu à regretter son choix. Après quelques semaines d’adaptation, l’international burkinabé U20 affole les défenses de Ligue 2 et reste sur une série de 4 buts lors des 5 derniers matches toutes compétitions confondues. Joueur intelligent et à l’état d’esprit remarquable, Irié fait déjà l’unanimité au sein du club aubois de par sa personnalité attachante.

Lens est donc séduit par le profil de cet ailier gaucher, qui joue plutôt à droite mais reste capable d’évoluer des deux côtés grâce un bon sens du but. Un joueur à la marge de progression immense, aussi, dont ne dispose pas Will Still actuellement. Mais pour Lens, il va falloir batailler là aussi pour Cyriaque Irié (19 ans) dont la cote dépasse les 6 M€. L’ailier d’origine ivoirienne et dont l’idole n’est autre que Riyad Mahrez plaît beaucoup à Leicester, Brentford, Leipzig ou encore le Borussia Dortmund, qui sont déjà venus aux renseignements, de même que Bologne ou l’AC Milan toujours là. Mais le club nordiste, qui va pouvoir se consacrer à 100 % sur ce dossier, puisque le dossier Khusanov est bouclé, a toutes ses chances et pourrait donc sortir vainqueur de ce dossier. À suivre.