Arsenal : Mikel Arteta prévient ses joueurs non vaccinés

Avec trois défaites en trois matches, Arsenal vit un début de saison compliqué. Les Gunners ont également dû faire face à de nombreux cas de joueurs positifs au Covid-19, notamment avant la reprise du championnat face à Brentford (Aubameyang, Lacazette, Willian et Runersson). Sur ce sujet, Mikel Arteta a récemment déclaré que les joueurs qui refusaient de se faire vacciner allaient devoir en « payer le prix », rapporte le Daily Mail.

L’entraîneur espagnol a souligné le fait que « c’est l’équipe et le club qui seront pénalisés si d’autres cas positifs venaient à être détectés : “s'ils ne sont pas vaccinés et qu'ils voyagent ou se retrouvent dans certaines situations, le risque augmente évidemment beaucoup. Nous ne voulons pas nous exposer à ce risque avec aucun de nos joueurs. Parce qu'au bout du compte, c'est l'équipe et le club qui en paieront le prix. » Mais il a tout de même ajouté que c’était « une affaire personnelle, pas une obligation, et nous devons respecter cela. »