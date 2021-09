Arsenal : Arsène Wenger n'est pas inquiet

L'argent ne fait pas le bonheur et ça, les supporters d'Arsenal sont pour le moment assez bien placés pour en témoigner. Alors que les Gunners ont dépensé 183 M€ lors du dernier mercato estival (faisant du club nord-londonien le plus dépensier de l'été), pour attirer Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale ainsi que Takehiro Tomiyasu sur le gong, la formation entraînée par Mikel Arteta vit le pire début de saison de l'histoire du club depuis 67 ans. Après 3 journées, Arsenal n'a en effet pris aucun point et inscrit aucun but pour pointer à la dernière place du championnat anglais. La confiance des dirigeants a ses limites et l'ancien disciple de Pep Guardiola sent la pression s'intensifier sur ses épaules.

Cette pression, Arsène Wenger la connaît bien. L'ancien entraîneur emblématique des Gunners a en tout cas expliqué qu'il n'était pas plus inquiet que ça pour ses anciennes ouailles. «J'ai 71 ans. J'ai donné à ce club les meilleures années de ma vie. Aujourd'hui, le club est en forme. Ils ont eu deux matchs difficiles (en référence à Chelsea et Manchester City, NDLR), l'équipe a du potentiel et j'espère qu'elle pourra revenir. Pour le moment, je ne suis qu'un fan», a ainsi confié, comme pour rassurer tout le peuple des Canonniers, l'ex-Boss d'Arsenal dans un entretien accordé à Bild outre-Rhin. Une lueur d'espoir subsiste : Mikel Arteta n'a pour le moment pas encore pu disposer de son effectif au complet, ni de toutes ses recrues. La perspective d'affronter Norwich (le 11 septembre) puis Burnley (le 18 septembre), pour enfin lancer la saison d'Arsenal, joue peut-être dans cette position optimiste adoptée par Arsène Wenger. L'espoir fait vivre, ça aussi, les fans des Gunners ne le savent que trop bien depuis de nombreuses années.