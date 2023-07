Dominique Youfeigane signe un an à Lorient

Le marché des transferts du FC Lorient s’emballe ! Quelques heures après avoir bouclé l’arrivée surprise de Benjamin Mendy et en passe de faire signer Formose Mendy, le club du Morbihan vient d’annoncer le recrutement d’un nouveau gardien de but ce jeudi matin. Il s’agit de Dominique Youfeigane, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l’En Avant Guingamp.

L’international centrafricain (3 sélections) est apparu à huit reprises cette saison avec la formation costarmoricaine et a disputé 5 rencontres de Coupe de France sur les deux dernières saisons. À 23 ans, Dominique Youfeigane va poursuivre sa progression en Bretagne et devrait être le numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens des Merlus, derrière Yvon Mvogo et Vito Mannone. « C’est une belle étape de ma carrière que je suis en train de vivre actuellement. Pouvoir intégrer un effectif de Ligue 1 avec beaucoup de qualité est un réel bonheur pour moi. Je vais aussi évoluer quotidiennement avec deux excellents gardiens, Yvon Mvogo et Vito Mannone, auprès de qui je sais que je vais progresser. Place au terrain », s’est réjoui le principal intéressé dans un communiqué du club.

