Liga : le Valence CF renverse Villarreal dans les ultimes secondes

A l'occasion de la 26ème journée de Liga, le Valence CF recevait Villarreal à Mestalla. Battus sèchement par Getafe samedi dernier (3-0), les hommes de Javi Gracia devaient absolument l'emporter pour entrevoir la première partie de tableau. De son côté, le sous-marin jaune battu à domicile par l'Atlético de Madrid (0-2), pouvait réduire la voilure sur les places européennes en cas de succès ce soir. Juste avant la pause, les hommes d'Unai Emery ouvraient le score par Moreno sur penalty (0-1, 40e).

On se dirigeait vers un succès de Villarreal quand Valence obtenait un penalty en fin de match pour une faute dans la surface sur Maxi Gomez (84e). Carlos Soler ne tremblait pas et égalisait pour les locaux. Une égalisation qui galvanisait les protégés de Javi Gracia. Ces derniers inscrivaient un deuxième but dans le temps additionnel par Gonzalo Guedes (2-1, 90+1). Avec ce septième succès de la saison, le Valence CF grimpait provisoirement à la onzième place au classement, Villarreal restait septième.

