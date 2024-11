LdN : Saint-Marin réalise un exploit historique et monte en Ligue C !

Si la Ligue des Nations peut ennuyer certains supporters et même joueurs de grosses nations du football en raison de l’accumulation des matches, elle offre tout de même l’opportunité au Petit Poucet de rayonner. Saint-Marin, dernier du classement de la FIFA, a réalisé l’exploit durant toute cette campagne de Ligue des Nations et jouait la montée face au Liechtenstein, ce lundi.

Pourtant mené au score durant la première période, Saint-Marin est parvenu à réaliser l’exploit en renversant son adversaire. Mieux encore, l’équipe qu’on surnomme la Serenissima a inscrit un troisième but dans le même match. Une première dans l’histoire du micro-État, qui assure la première place et donc la montée en Ligue C ! Le Liechtenstein termine dernier, derrière Gibraltar qui jouera un barrage d’accession. Une soirée historique pour Saint-Marin.