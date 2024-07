Christophe Dugarry fracasse Didier Deschamps, la FFF et Kylian Mbappé !

L’équipe de France n’a pas fini de faire parler d’elle. Entre les premiers retours sur les coulisses de la vie de groupe, la décision rapide de Philippe Diallo de maintenir Didier Deschamps et les critiques abondantes sur la qualité de jeu, elle reste au cœur des débats, 24 heures après son élimination de l’Euro 2024 par l’Espagne. Et s’il y a bien quelqu’un qui voulait vider son sac, c’est Christophe Dugarry. Consultant pour la chaîne M6 durant cette compétition, l’ancien attaquant de l’équipe de France en avait gros sur la patate. Après avoir commenté le Pays-Bas-Angleterre, il était donc prêt à bondir sur le sujet France. Et il s’est lâché au sujet du sélectionneur et du président de la Fédération française de football.

La suite après cette publicité

« Comment on peut penser que cet Euro est réussi ? Ça a été indigeste depuis le premier match. On a gagné 2 matches sur 6, marqué un seul but dans le jeu. Nos attaquants ont été quasi-transparents. On a montré une certaine solidité. Si la bonne réussite de notre défense fait qu’on a réussi cet Euro, vous m’en voyez étonné. Je trouve qu’on est passé à côté en termes de jeu. Ça a été terrible par moment, ça a été indigent, ça a été d’un ennui incroyable. Je suis surpris que Monsieur Diallo ne se pose pas les mêmes questions », a-t-il commencé par lâcher, avant de passer à la salve suivante.

À lire

Le discours fort de Philippe Diallo aux Bleus

« Je trouve ça limite honteux. Plus honteux que la qualité du jeu proposé. À peine 24h après l’élimination, nous expliquer qu’on maintient Didier Deschamps sans se poser la question, sans essayer de répondre à la colère des supporters.. Il y a un DTN, un comex. Je trouve que c’est un manque total de respect, et du mépris pour nos supporters. Monsieur Diallo n’avait déjà pas beaucoup de crédibilité, je trouve ça affligeant. Qu’il veuille le garder, qu’il le garde, il n’y a aucun problème là-dessus. Mais au moins, amenez une réflexion ! On a vu ce qu’il s’est passé durant cet Euro, on a les yeux ouverts, on a vu la pauvreté du jeu de l’équipe de France », a-t-il taclé.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé en prend aussi pour son grade

Avant d’enchaîner à nouveau quelques minutes plus tard. « On a l’impression qu’on est condamné à mal jouer. On n’est pas bon et on nous dit « Deschamps gagne ». Déjà c’est faux, il a gagné 1 fois sur 6 compétitions. Mon émotion, elle passe par le jeu. J’ai envie de regarder du football. On a le droit de demander ça en France sans se faire taxer d’anti-Deschamps ou d’anti-Français ? Je suis anti-mauvais jeu. Je trouve ça déplorable », a-t-il lancé. Et Kylian Mbappé a aussi eu droit à quelques remontrances de Dugarry, même s’il a nuancé son propos en assurant que les carences collectives auraient pu masquer sa défaillance individuelle.

« Il (Mbappé, ndlr) a quand même esquinté son image, c’est certain. Et son efficacité et son talent. Beaucoup de gens ont été déçus de ses prestations et de son comportement en tant que capitaine. Il a raté sa compétition et il le reconnaît lui-même. (…) Il est le seul responsable. On parlait de sa préparation, je me fiche qu’il n’ait pas eu de préparation. Avec le PSG, il a fait un match sur deux, sa préparation, il aurait pu la faire tout seul. Il n’a besoin de personne. En 2006, Zizou revient après deux ans d’absence, il est parti 15 jours à Merano se préparer, il n’a attendu personne. Je l’avais au téléphone, il m’a dit « vous allez voir la compétition que je vais faire », il était affûté comme jamais. Donc une compétition, ça se prépare. Quand on est le leader, il y a zéro excuse à trouver. Il a assumé ses responsabilités, il ne s’est pas caché, il n’y a pas de problème. Kylian, tu as été zéro, à côté de la plaque. J’espère pour toi que ce n’est qu’un accident. » Dugarry, lui, a percuté tout le monde.