Real Madrid : Vinicius Jr ne ferme pas totalement la porte à un départ

Cette saison, le Real Madrid compte un nouveau Galactique avec Kylian Mbappé. Tout le monde ou presque est impatient de le voir à l’œuvre sous le maillot merengue. Cela devrait être pour demain puisqu’il sera titulaire face à l’Atalanta lors de la Supercoupe d’Europe. Cela devrait aussi être le cas de Vinicius Jr (24 ans). Depuis plusieurs saisons, le Brésilien a pris une autre dimension chez les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Grand espoir du football auriverde, il est devenu l’un des leaders de la formation de Carlo Ancelotti. Son talent, ses qualités, mais aussi son caractère et ses prises de position font couler de l’encre.

Une offre en préparation de la SPL

Depuis hier, c’est son avenir qui fait parler un peu partout. Tout est parti d’une information parue dans The Athletic. Le média a expliqué que l’Arabie saoudite a fait de Vini Jr sa grande priorité. L’idée est d’en faire l’un des visages phares de la Saudi Pro League avant le Mondial 2034. Ainsi, une délégation d’un fonds d’investissement public, qui travaille pour le compte du ministère des Sports saoudien, a contacté les agents du joueur. The Athletic a évoqué une proposition XXL et a précisé que le footballeur comme le Real Madrid avaient fermé la porte.

Quelques heures plus tard, l’attaquant a publié un coeur blanc sur son compte X afin de rappeler son attachement aux Merengues. Fin de l’histoire ? Pas vraiment. Ce mardi, plusieurs médias espagnols dévoilent les coulisses de ce dossier. Ainsi, AS explique que Vinicius Jr n’a pas encore repoussé l’offre saoudienne car il n’a rien encore de solide sur la table à l’heure actuelle. Il souhaite entendre précisément la proposition de la SPL et attend aussi de voir comment vont évoluer les échanges entre Madrid et les Saoudiens.

Vini Jr veut connaître l’offre saoudienne

Concernant ce point, AS précise que Florentino Pérez a dit non et a renvoyé ses interlocuteurs vers José Angel Sanchez, qui a confirmé que le Brésilien n’est pas à vendre et qu’il a une clause de 1 milliard d’euros. AS comme Relevo ajoutent qu’une offre bien supérieure aux 222 M€ de Neymar est en préparation de la part d’Al-Ahli, le club qui veut recruter le Brésilien. De son côté, O Globo évoque un montant d’environ 400 M€. Vinicius Jr, lui, gagnerait 1 milliard d’euros sur 5 ans (200 M€ par an), entre son salaire et les diverses primes.

Il toucherait donc un salaire approximativement 20 fois supérieur à celui qu’il perçoit à Madrid et il serait le joueur le mieux payé de la SPL avec CR7. Marca, qui parle du "transfert du siècle", assure que le joueur compte rester. AS et Relevo, eux, expliquent qu’il sera très difficile pour le joueur de quitter la Casa Blanca mais qu’il n’est pas totalement fermé. Difficile toutefois d’imaginer le club espagnol lâcher son joueur. L’an dernier, les Merengues avaient ouvert la porte pour Karim Benzema, qui avait pris de l’âge. Vini, lui, a 24 ans et a encore tout le temps de faire de belles choses à Madrid avant de s’en aller. En cas d’échec, la SPL reviendra à la charge lors des prochains mercatos. Affaire à suivre…