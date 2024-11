FC Barcelone - Espanyol Barcelone : les compositions officielles

Après le Clasico, le Barça enchaîne avec le derby barcelonais. En l’espace d’une semaine, le FC Barcelone se frotte à ses deux ennemis éternels et, forts de leur large victoire 4-0 face aux Merengue le week-end dernier et de leurs 10 victoires en 11 matches de championnat, les Blaugranas tenteront de réitérer ce dimanche après-midi au Stade Montjuic face à l’Espanyol. Tout juste remontés de la deuxième division, les Blanquiazules, eux, ne comptent que trois succès après 11 journées, mais tenteront de faire chuter leur rival. La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 16h15 sur Foot Mercato.

Pour ce match, Hansi Flick, privé de Ferran Torres, Bernal, Ter Stegen, Araujo, Christensen et Eric Garcia, aligne un 4-2-3-1 avec Pena dans les buts et une défense Fort, Inigo Martinez, Cubarsi et Baldé. Casado et Pedri évolueront devant la défense et Olmo sera un cran plus haut en tant que meneur de jeu. Raphinha et Yamal seront sur les ailes et Lewandowski, meilleur buteur de Liga avec 14 réalisations, sera à la pointe de l’attaque. L’Espanyol débute en 4-4-2 avec Joan Garcia dans les cages et une arrière-garde El Hilali-Kumbulla-Cabrera-C.Romero. Tejero et Jofre occuperont les ailes tandis que Puado, seul sur le front de l’attaque, tentera de faire flancher la défense, parfois friable, du Barça.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : Pena - Fort, I.Martinez, Cubarsi, Baldé - Casado, Pedri - Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski

Espanyol Barcelone : J.Garcia – El Hilali, Kumbulla, Cabrera, C.Romero – Tejero, Kral, Aguado, Bauza, Jofre - Puado