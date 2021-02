Alexandre Lacazette personnalise ses Mercurial avec des Minions

Il est de moins en moins rare de voir des crampons totalement personnalisés aux pieds des joueurs de football qui souhaitent se démarquer. Si les personnages de mangas sont souvent prisés, Alexandre Lacazette opte lui pour des Minions qui sont les petites créatures du film « Moi, moche et méchant ». Aperçu à l'entraînement avec sa nouvelle paire de chaussures, l'attaquant français devrait bien être accompagné de ses Minions face à Benfica ce mercredi soir en 16ème de finale d'Europa League.

Les « Minionzettes » ont été personnalisées par @SWithADot en collaboration avec @BWBootsUK. C'est sur une paire de Mercurial Vapor 13 que ce design basé autour du troisième maillot d'Arsenal s'installe. Sur un fond bleu et noir, on retrouve donc un Minion sur chaque chaussure. Ces Minions ne sont pas de simples Minions, @SWithADot pousse la personnalisation encore plus loin avec des créatures qui imitent les deux célébrations de buts préférées du Français dont les supporters lyonnais se souviennent encore. Les lacets sont jaunes couleur Minion. Du côté intérieur de la paire, on retrouve une touche de rose avec la phrase « Trust The Process » ( faire confiance au processus ). Il s'agit notamment du slogan des Sixers de Philadephie et de Joël Embiid en NBA, ligue adorée par Alexandre Lacazette. C'est une phrase qui pourrait s'apparenter à de l'espoir, même quand tout va mal, il faut croire au processus, tout rentrera dans l'ordre.

Auteur d'une réalisation en Europa League cette saison, le numéro 9 d'Arsenal se démarque avec cette paire de crampons et en cas de but ce mercredi soir face au Benfica Lisbonne, les Minions sont déjà prêts à célébrer. Un temps annoncé en partance chez Puma ou adidas comme de nombreux ambassadeurs Nike, Alexandre Lacazette reste pour le moment chez la marque à la virgule, après avoir joué avec la dernière Mercurial Vapor 14 en Barclays Premier League. Cette paire de chaussures personnalisée est unique et n'est donc pas disponible à la vente.

Photos : @Footyheadlines