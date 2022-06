LdN : gros coup du Kazakhstan, nul entre l'Islande et l'Albanie

Suite de la 2e journée de Ligue des Nations ce lundi soir, avec au programme, l'affiche entre l'Islande et l'Albanie en Ligue B. Si les visiteurs ouvraient le score à la demi-heure de jeu, par Seferi, les locaux égalisaient rapidement au retour des vestiaires, sur un but de Thorsteinsson (49e).

Pour le compte de la Ligue C, la Biélorussie et l'Azerbaïdjan, qui terminait la partie à dix, ne réussissaient pas à se départager (0-0). Dans l'autre rencontre de la poule, le Kazakhstan réalisait une excellente opération en s'imposant en Slovaquie (0-1), grâce à Darabayev (26e). En Ligue D, Andorre tenait la Moldavie, réduite à dix en fin de première période, en échec (0-0). Un peu plus tôt dans la soirée, la Lettonie s'était imposée face au Liechtenstein (1-0), sur un but signé Zjuzins (73e).

Les résultats du soir