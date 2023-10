OM-OL : Vincent Ponsot ne veut pas rejouer le match au Vélodrome

Après les graves incidents survenus en amont de OM-OL, au Vélodrome, et qui ont conduit au caillassage du bus rhodanien et de la blessure de Fabio Grosso, aperçu en sang dans les vestiaires, Vincent Ponsot, le directeur général du club rhodanien, était l’invité de l’émission OL Night Session, sur OLTV. Le dirigeant rhodanien est revenu sur les graves incidents de dimanche soir, et surtout sur la suite des événements.

Selon Ponsot, il est impossible de jouer cet OM-OL au stade Vélodrome. «On va engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité. Aujourd’hui, les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre. On souhaite rejouer le match, les joueurs n’y sont pour rien. Tout comme nos joueurs n’y étaient pour rien quand la bouteille a été lancée au Groupama Stadium, même si on les a sanctionnés sportivement. Ce qu’on veut, c’est que la sécurité de nos joueurs soit garantie. Ils sont là pour jouer au foot et nous ce qu’on demande, c’est qu’ils ne se prennent pas un parpaing sur la tête», a-t-il assuré, demandant ainsi de jouer le match sur un terrain neutre.