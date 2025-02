PL : Brighton assure contre Bournemouth, Aston Villa chute à Crystal Palace

Ce mardi, on avait droit à de la Premier League avec le coup d’envoi de la 27e journée de championnat anglais. Pour commencer, trois matchs au programme, avec un duel entre équipes qui se battent pour une place en Europe : Brighton et Bournemouth. Et sur leur pelouse, les Seagulls l’ont emporté 2-1 face à la révélation de la saison. Joao Pedro et Welbeck ont inscrit les deux buts des locaux, alors que Kluivert avait inscrit la réalisation des Cherries. Les trois points en poche, Brighton monte à la huitième place et se retrouve à égalité de points avec son rival du soir, septième.

La suite après cette publicité

De son côté, Aston Villa a lourdement chuté sur la pelouse de Crystal Palace (4-1). Sarr, à deux reprises, Mateta et Nketiah, ont inscrit les buts des Londoniens, pendant que Rogers avait été l’auteur du but des Villans, qui tombent à la dixième place. Enfin, Wolverhampton ne parvient pas à sortir du bas de tableau avec sa défaite 2-1 contre Fulham, qui permet à l’écurie de Londres de se hisser à la 9e marche du classement.