OL : l’incroyable volte-face de John Textor dans le dossier Luiz Henrique

Sanctionné cet hiver par la DNCG, l’Olympique Lyonnais devait réaliser plusieurs ventes lors du mercato hivernal et avait d’ailleurs l’interdiction de recruter. Le mois de janvier avait débuté par plusieurs ventes et notamment celle de Gift Orban du côté d’Hoffenheim. Maxence Caqueret est lui parti à Côme, en Serie A alors que Jefferson a été définitivement acheté par Botafogo (autre club de John Textor) à l’OL et qu’Anthony Lopes a lui décidé de se relancer au FC Nantes. Des départs qui soulagent un peu les finances du club. Dans l’autre sens, John Textor a réussi à contourner les sanctions de la DNCG puisqu’il a officialisé l’arrivée du Champion du Monde 2022 Thiago Almada en provenance de Botafogo.

L’Argentin débarque dans le cadre d’un prêt gratuit jusqu’à cet été, ce qui lui permet de pouvoir être inscrit par Lyon sur la deuxième partie de saison. Et l’attaquant de 23 ans ne devait pas être le seul à débarquer à l’OL en provenance de Botafogo. Depuis plusieurs mois, le nom de la pépite Luiz Henrique revenait avec insistance et on annonçait même la forte probabilité de le voir rejoindre Lyon après son départ du Brésil. Un transfert entre les deux clubs d’Eagle Football. C’était d’ailleurs la volonté du joueur. Le Brésilien souhaitait débarquer en Europe et estimait que l’OL était une étape intéressante pour lui.

35 millions au Zénith Saint-Pétersbourg

Comme pour Lucas Perri, Adryelson et donc Thiago Almada, il voulait poursuivre sa progression à l’OL et profiter du lien entre le club brésilien et français. Une volonté partagée par John Textor qui n’était clairement pas contre renforcer l’OL à moindre coût. Mais on se demandait comment le dirigeant américain allait faire pour contourner encore une fois les sanctions de la DNCG. Récemment, alors qu’on évoquait un départ de Luiz Henrique pour cet hiver, John Textor avait temporisé un peu. «Le plan pour lui a toujours été qu’il s’installe en Europe, mais nous ne savons rien encore. Il pourrait disputer la Coupe du Monde des Clubs avec Botafogo (15 juin - 15 juillet) car c’est une possibilité concrète, ce transfert doit se faire dans son intérêt et au bon moment. Je parle très souvent à ses agents et nous déciderons quoi faire dans la première semaine de janvier», avait-il expliqué.

Finalement, l’ailier auteur de 12 buts et 6 passes décisives en 51 matches la saison dernière n’ira pas à l’OL. John Textor a décidé de renflouer les caisses de Botafogo (et il en avait bien besoin) puisque selon le média brésilien UOL, le club auriverde vient de trouver un accord avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Le club russe va débourser 35 millions d’euros pour le récupérer. Il ne manque que la signature du contrat, mais les parties ont trouvé un accord. C’est John Textor lui-même qui a négocié avec le club russe cette somme non-négligeable. C’est la 14e vente du club, vainqueur de la Copa Libertadores et du championnat, depuis la saison dernière.