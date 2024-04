Lionel Messi a déjà métamorphosé l’Inter Miami

Il y a eu un avant et un après Lionel Messi à l’Inter Miami. L’arrivée de la Pulga a donné un énorme coup de pouce à la formation américaine. Évidemment, du côté de l’extra sportif, le club de David Beckham ne s’est jamais aussi bien porté. Mais Lionel Messi reste avant tout un excellent joueur de football et c’est aussi sur le terrain que son arrivée a fait beaucoup de bien. Car au moment de son transfert l’été dernier, l’international argentin avait rejoint une équipe à l’agonie, engluée dans les dernières places du classement et qui n’avait donc pas pu participer aux play-offs. Ses premiers matches, notamment en League Cup, avaient déjà tout changé puisqu’il avait permis à son équipe de remporter la finale (10 buts et 7 rencontres).

La suite après cette publicité

Et cette année, car la MLS fonctionne sur l’année civile, Lionel Messi a montré qu’il pouvait encore une fois décider de la forme de son équipe. Certes, depuis, il a été rejoint par Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba, mais l’octuple Ballon d’or est le vrai leader de cette équipe. Cette nuit, il a récidivé face à Nashville. Dans cette rencontre, l’Inter Miami s’est imposé (3-1) grâce à un doublé de Lionel Messi. Et comme si cela ne suffisait pas, il a aussi délivré une passe décisive à Sergio Busquets.

À lire

Nice : la réaction de Farioli sur le report des matchs

Un doublé et une place de leader

Pour le début de saison, Lionel Messi en est donc à 7 buts et 3 passes décisives en 6 matches de MLS. Plus globalement, il a débuté fort la saison avec 9 buts et 5 passes décisives sur les 9 matches qu’il a joués. De quoi forcément aider l’Inter Miami qui est désormais leader du classement de la conférence Est. Avec 18 points en 10 matches, l’équipe de Floride devance le New York Red Bull qui a encore un match en moins. Le seul point noir de ce début de saison restera probablement l’élimination en quarts de finale de la C1 CONCACAF face à Monterrey.

La suite après cette publicité

Mais du haut de ses 36 ans, Lionel Messi reste un joueur impactant qui fait les beaux jours de David Beckham. L’ancien international anglais, président du club, peut se mettre à rêver d’une saison folle avec peut-être un premier titre à la clé si son équipe continue sur ce rythme. Mais cette année encore, il y aura de la concurrence, notamment dans la conférence Ouest avec les Whitecaps qui réalisent un début de saison impressionnant avec un effectif bien loin des stars de l’Inter Miami. Mais le club rose peut au moins se dire qu’avec Lionel Messi, tout est possible.