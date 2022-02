L'avis tranché de Pierre-Emerick Aubameyang sur le cas Ousmane Dembélé

Dernière recrue en date du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) était officiellement présenté, ce jeudi, par le club blaugrana. Un nouveau challenge pour l'attaquant gabonais qui ne sera cependant pas totalement dépaysé en Catalogne puisque sa famille y vit. Devant les journalistes, l'ancien buteur des Gunners a ainsi fait part de ses premières impressions mais n'a évidemment pas échappé à la question sur le cas Ousmane Dembélé (24 ans).

Interrogé sur la situation autour de la prolongation du champion du monde 2018 qu'il a côtoyé pendant une saison au Borussia Dortmund (2016-2017), Pierre-Emerick Aubameyang ne s'est pas étalé mais a malgré tout tenu à rappeler qu'il espérait une issue favorable entre les Culés et l'ancien Rennais : «je dois dire la vérité, il s'entraîne très bien», a notamment déclaré l'ancien buteur des Verts répondant, à ce titre, aux quelques critiques faites à l'égard du comportement de Dembélé, et ce avant d'ajouter : «en tant qu'ami, j'espère que lui et le club trouveront une solution». Le message est passé.