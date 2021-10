Nice-OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Comme on se retrouve ! Le 22 août dernier, alors que Nice recevait l’Olympique de Marseille, la rencontre avait été stoppée en raison de l’envahissement du terrain par quelques supporters niçois. Une triste affaire qui a obligé la LFP à faire rejouer la rencontre. Mais cette fois, elle a été programmée sur terrain neutre (Troyes) et à huis clos.

Mené 1-0 lorsque le match a été arrêté, le club phocéen a donc une belle carte à jouer. Quatrième du classement de Ligue 1, l’OM peut dépasser son adversaire du soir et revenir à hauteur du RC Lens (21 points). Même constat pour les Aiglons. Troisièmes, les hommes de Christophe Galtier peuvent être les nouveaux dauphins du PSG, à seulement cinq unités des Rouge-et-bleu.

Plusieurs joueurs non qualifiés

Vous l’aurez compris, les deux formations jouent gros ce soir dans l’Aube, même si elles devront se passer de plusieurs éléments. Côté niçois, Bambu, Stengs et Kluivert sont blessés, tandis que Delort n’est pas qualifié. Chez les Marseillais, Balerdi est suspendu et le duo Harit-Lirola n’est pas qualifié lui non plus. Ce qui n’empêchera pas les deux coaches d’aligner deux onze de départ compétitifs.

Nice devrait partir sur un 4-4-2 avec Benitez dans les cages et le quatuor Atal-Todibo-Dante-Bard en défense. Au milieu, Galtier devrait miser sur Boudaoui, Lemina, Rosario et Kamara. Enfin, le duo Gouiri-Dolberg serait chargé de faire trembler les filets. En face, Sampaoli partirait avec son 3-2-4-1 désormais classique. Lopez au but, avec Saliba, Caleta-Car et Peres devant lui. La paire Rongier-Kamara à la récupération et la doublette Payet-Guendouzi un cran au-dessus. Ünder et De La Fuente animeraient les côtés de l’attaque et Milik serait en pointe.

