Real Madrid : Aurélien Tchouameni est sous le feu des critiques

Samedi soir, le Real Madrid a chuté. Toujours en tête de la Liga, les Merengues ont encaissé une nouvelle défaite chez l’Espanyol Barcelone qui a fait énormément de bruit. En effet, Carlo Ancelotti et la presse madrilène estiment que Carlos Romero, qui a donné la victoire aux Catalans, aurait dû être expulsé pour un violent tacle sur Kylian Mbappé à la 60e minute de jeu. Mais au-delà de ce fait de jeu, les analystes madrilènes ont pointé du doigt le rendement d’Aurélien Tchouaméni, repositionné en tant que défenseur central.

Car l’international français sera scruté de près en l’absence d’Antonio Rüdiger, forfait pour les deux prochaines semaines au minimum. Si Raúl Asencio devrait remplacer l’Allemand, il sera associé à l’ex-Monégasque, qui inquiète la presse madrilène en raison de son match délicat à Barcelone, samedi soir. D’autant plus que le Real Madrid va enchaîner Leganés en Coupe du Roi, l’Atlético de Madrid et Gérone en Liga, et Manchester City en Ligue des Champions durant ce mois de février.

Carlo Ancelotti fait confiance à Aurélien Tchouaméni

La situation est donc cruciale pour Carlo Ancelotti. Sur la pelouse de Cornellá, Tchouameni a particulièrement déçu et ne semble toujours pas être à l’aise dans son nouveau rôle, lui qui préférerait retrouver une place dans le milieu de terrain. L’Espanyol Barcelone a d’ailleurs constamment cherché des longs ballons dans son dos, lui causant des problèmes sur plusieurs actions, et dans d’autres, c’est le jeune Asencio qui devrait alors couvrir à sa place, constatent plusieurs journaux ibériques, ce dimanche matin.

«Ses actions se font en tant que milieu de terrain, il n’est pas conscient qu’il est un défenseur central», a expliqué l’ex-footballeur Quique de Lucas dans un podcast. Cependant, Carlo Ancelotti continue de faire confiance au Français qui devrait être aligné aux côtés d’Asencio contre l’Atlético de Madrid et Manchester City. Mais le Mister devrait d’abord tester David Alaba contre Leganés, bien que des doutes subsistent quant à ses performances immédiates dans les matches de haut niveau. Mais en cas de bonne performance de l’Autrichien, Carlo Ancelotti va devoir trancher.