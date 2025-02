Le Real Madrid crie au scandale pour Kylian Mbappé

Le Championnat d’Espagne fait face à un nouveau gros scandale arbitral. En déplacement du côté de la Catalogne pour défier l’Espanyol Barcelone à l’occasion de la 22e journée de Liga, le Real Madrid a été freiné en concédant une défaite en fin de match après un but de Carlos Romero (0-1). Le latéral gauche, qui a donné la victoire à son équipe, fait l’objet d’un scandale. À la 60e minute de jeu, alors que Kylian Mbappé partait à pleine vitesse, Romero a lourdement taclé l’international français. Et malgré la colère du Real Madrid, le joueur de 22 ans écopait seulement d’un carton jaune.

Un fait de match qui fait scandale en Espagne, après la défaite des Merengues. Tout juste après la rencontre, Carlo Ancelotti a d’abord expliqué «que la décision est inexplicable. C’était un tacle très moche. Nous trouvons inexplicable qu’il n’ait pas reçu de carton rouge. La décision de l’arbitre n’a aucun sens. C’était tellement évident. Le plus important est de veiller sur le joueur et de le protéger. C’est pour ça que la VAR a été inventée», a-t-il lâché en conférence de presse.

Kylian Mbappé préfère se taire

Au lendemain de ce scandale, la presse espagnole est évidemment furieuse et pointe du doigt l’arbitrage. «C’est un carton rouge clair pour Mbappé. C’est violent, c’est dangereux, il ne cherche pas le ballon et ne fait que tacler Mbappé», pouvait-on entendre sur Real Madrid TV. «L’arbitre doit le voir. Je pense que la VAR ne l’appelle pas et c’est une erreur. C’est l’un des pires tacles que j’ai vus ces dernières années, parce qu’il peut vous envoyer à la retraite», expliquait l’ex-arbitre Eduardo Iturralde Gonzalez dans AS.

En zone mixte, Kylian Mbappé a eu un simple geste pour sous-entendre qu’il préfère ne rien dire et ne pas entrer dans la polémique. De son côté, Carlos Romero a expliqué s’être excusé auprès du Français : «je savais qu’il était impossible d’arrêter Kylian dans la course, je l’ai arrêté du mieux que j’ai pu, c’était un peu moche, je n’ai pas aimé et je me suis excusé, ça reste là et c’est tout», a-t-il honnêtement avoué. Pas de quoi calmer la colère du Real Madrid…