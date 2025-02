Brest-PSG : les compositions probables

Ce mardi à 18h45, le Stade Brestois accueille le PSG en barrage aller de l’UEFA Champions League. Un choc 100% français qui aura lieu sur une pelouse très abîmée au Roudourou. Pour tenter de l’emporter, Eric Roy, qui connaît par cœur le club de la capitale, devrait miser sur un 4-4-2. Devant Bizot, on retrouvera le quatuor Haïdara-S.Coulibaly-Chardonnet-Lala. Pour gagner la bataille du milieu, le SB29 s’appuiera sur Magnetti, Lees-Melou, Mahdi Camara et Doumbia. Enfin, le duo d’attaque sera composé de Sima et d’Ajorque.

En face, Luis Enrique devrait opter pour un 4-3-3. Dans les cages, il comptera sur Donnarumma, qui sera épaulé par une défense composée de Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi. Au milieu, c’est le trio Doué-Vitinha-João Neves qui sera à la baguette. Enfin, Khvicha Kvaratskhelia vivra son premier match de C1 avec son nouveau club dans la peau d’un titulaire. Il occupera l’aile gauche, Barcola, lui, basculera à droite. Tous les deux soutiendront l’homme en forme du moment à Paris, Ousmane Dembélé.