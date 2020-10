EdF : Eduardo Camavinga deuxième plus jeune buteur de l'histoire des Bleus

Opposée à l'Ukraine au Stade de France, en amical, l'équipe de France mène déjà 1-0 grâce à une jolie réalisation du Rennais Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain de 17 ans, titulaire pour la première fois de sa carrière avec les Bleus, a marqué son premier but en sélection.

La suite après cette publicité

Avec cette réalisation face à la sélection ukrainienne, l'international français est devenu, à 17 ans et 11 mois, le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France. Le premier est tout simplement Maurice Gastiger, qui avait trouvé le chemin des filets à 17 ans et 5 mois en 1914.