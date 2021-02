Premier League : le sort s'acharne sur Liverpool

Vainqueur du RB Leipzig le 16 février en huitième de finale aller de Ligue des Champions (succès 2-0 à l'extérieur), Liverpool a fait une bonne opération sur la scène européenne. Un petit bol d'air frais pour les Reds, à la peine en Premier League. Car les quatre derniers matches de championnat, les hommes de Jürgen Klopp les ont tous perdu, dont le dernier face au rival Everton le week-end dernier (0-2). Un choc qui a laissé des traces.

Touché en première période, Jordan Henderson avait dû céder sa place à Nathaniel Phillips à la demi-heure de jeu. Un coup dur de plus pour les Reds, déjà privés de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Fabinho, Naby Keïta, James Milner et Diogo Jota, même si le coach allemand a apporté de bonnes nouvelles concernant ce dernier qui est revenu à l'entraînement cette semaine après deux mois d'absence. Tandis que Fabinho et Milner sont eux proches du retour. Mais clairement, le sort s'acharne sur l'équipe de La Mersey.

Entre huit et dix semaines d'absence pour Henderson

Dans son communiqué publié ce vendredi, Liverpool explique en effet que Jordan Henderson est passé sur le billard pour ses adducteurs : «Liverpool peut confirmer que Jordan Henderson a subi une opération sur la blessure subie lors du Merseyside derby contre Everton le week-end dernier.» Comme souvent, la durée d'indisponibilité n'est pas dévoilée, même si les Reds affirment que le joueur ne reviendra pas avant la trêve de mars, vers la fin du mois. Mais en Angleterre, les médias vont plus loin.

We can confirm Jordan Henderson has undergone a successful operation on the injury he sustained during Saturday’s Merseyside derby with Everton. — Liverpool FC (@LFC) February 26, 2021

Selon Sky Sports ou encore la BBC, le milieu de terrain de 30 ans, auteur de 28 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, va manquer entre huit et dix semaines de compétition ! Une nouvelle blessure longue durée dans l'effectif de Liverpool qui arrive au mauvais moment, le club anglais devant affronter Sheffield United, Chelsea, Fulham et les Wolves en championnat, et surtout le RB Leipzig en huitième de finale retour de C1, avant la trêve internationale. Et sans son capitaine, qui a aussi dépanné en défense centrale cette saison, pour montrer la voie, c'est souvent plus compliqué.