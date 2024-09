Racisme : la réponse du maire de Madrid suite aux propos de Vinícius Júnior

Lors d’une récente interview sur CNN, Vinícius Júnior a déclaré que si la situation autour du racisme en Espagne n’évoluait pas d’ici 2030, il faudrait reconsidérer l’organisation de la Coupe du monde en Espagne. « J’espère que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter une personne en raison de la couleur de sa peau, car si avant 2030 les choses n’évoluent pas, je pense qu’il faudra changer d’endroit (la Coupe du monde), car si le joueur ne se sent pas à l’aise et confiant dans un pays où il peut souffrir de racisme, c’est un peu compliqué. »

Des propos auxquels a réagi José Luis Martínez-Almeida, maire de Madrid, ce mercredi, pour El Chringuito. « J’espère qu’il rectifiera immédiatement. Nous sommes tous conscients qu’il existe des épisodes racistes dans la société et que nous devons travailler dur pour y mettre fin. Il est injuste pour l’Espagne et pour Madrid de dire que nous sommes une société raciste », a expliqué Almeida.