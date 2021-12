FC Barcelone : Xavi met déjà un stop à Paul Pogba

La suite après cette publicité

L’été prochain, la connexion Raiola-Laporta risque de tourner à plein régime ! Pour rappel, le FC Barcelone est très emballé à l’idée de recruter Erling Haaland. Les Blaugranas veulent bien évidemment répondre à la probable signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, même si la dimension économique d’un tel dossier laisse perplexe au vu de la situation financière actuelle des Culés.

Mais il n’y a pas qu’Haaland dans la vie. Hier, Sport nous révélait que le célèbre agent de joueurs et le patron du Barça avaient discuté de trois autres membres de l’écurie Raiola : Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam), Xavi Simons (PSG) et Paul Pogba (Manchester United). Trois éléments plus « accessibles » car libres de tout contrat en juin prochain.

Pogba trop physique pour Xavi

Concernant le champion du monde français, un avenir en Espagne ne le laisse pas indifférent. Courtisé par le Real Madrid à l’époque où Zinedine Zidane officiait sur le banc merengue, Pogba avait affiché son mécontentement quant les Red Devils avaient empêché son départ. Barcelone peut-il lui permettre de découvrir enfin la Liga ?

Eh bien pas sûr, si l’on en croit Sport. Le quotidien catalan affirme que Xavi a rapidement mis un stop à l’option Pogba. Pour quelle raison ? Le journal écrit qu’au-delà de l’aspect économique (salaire, prime à la signature), l’entraîneur des Blaugranas souhaiterait « des profils plus techniques que physiques » pour son équipe. Considérer Pogba comme un joueur plus physique que technique, voilà une justification qui va en étonner plus d’un.