George Weah bien parti pour être réélu à la tête du Liberia

Aux bons souvenirs de George Weah. Sans aucun doute, l’attaquant libérien aura marqué la décennie 1990 de son empreinte. Révélé sous les couleurs de l’AS Monaco, le natif de Monrovia aura fait les beaux jours du Paris Saint-Germain avant d’éblouir le championnat italien sous les couleurs de l’AC Milan, tout en devenant entre-temps le premier joueur africain à remporter le Ballon d’Or en 1995. À l’issue d’une dernière expérience à Al-Jazira, l’ancien Milanais n’a pas tardé à troquer son costume de footballeur pour se lancer en politique.

Elu président de la République du Libéria en 2018, George Weah est en passe d’enchaîner un second mandat. Comme le relaye As ce mercredi, le dirigeant politique de 57 ans a recueilli environ 43,83% des suffrages dans le cadre des élections présidentielles qui se sont déroulées le 10 octobre 2023. Il devance d’une courte tête son principal opposant Joseph Boakai, ancien vice-président du Libéria entre 2006 et 2018, qui a de son côté récolté 43,44% des voix. Les deux hommes vont donc s’affronter lors d’un second tour qui s’annonce serré compte tenu des quelques 7 000 voix qui les séparent.