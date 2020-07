Udinese-Juventus : les compositions officielles !

Le 36e Scudetto de l'histoire de la Juventus Turin est proche. Trois jours après son succès 2-1 face à la Lazio, la Vieille Dame peut enfoncer le clou au Stade Friuli face à l'Udinese ce soir à 19h30. Premiers avec six points d'avance et un match en plus à jouer par rapport à ses poursuivants (l'Atalanta et l'Inter Milan), les troupes de Maurizio Sarri foncent vers le titre. Un succès des Turinois reléguerait l'Inter à 10 points et l'Atalanta à 9 (mais avec un goal-average particulier à la faveur des Bianconeri). De leur côté, les Friulani peuvent se donner de l'air dans la course au maintien s'ils l'emportent. En effet, en cas de succès les hommes de Luca Gotti compteraient sept points d'avance sur le premier relégable Lecce (18e, 34 pts), à trois journées de la fin du championnat.

Pour cette rencontre, les visiteurs sont disposés en 4-3-3. Wojciech Szczesny est évidemment le dernier rempart, derrière une ligne défensive à quatre composée d'Alex Sandro, de Daniele Rugani, de Matthijs de Ligt et de Danilo. Le milieu à trois s'articule autour de Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey et d'un Adrien Rabiot qui a reçu les éloges de son entraîneur en conférence de presse. Devant, Federico Bernardeschi accompagnera Paulo Dybala et l'irrésistible Cristiano Ronaldo. L'Udinese se présente quant à lui en 3-5-2. Juan Musso est dans les buts. William Troost-Ekong, Bram Nuytinck et Rodrigo Becão forment la ligne de trois, alors que Marvin Zeegelaar, Ken Sema, Rodrigo de Paul, Seko Fofana et Hidde ter Avest constituent un milieu à plat. En attaque Stefano Okaka est associé à Ilija Nestorovski.

Suivez la rencontre en direct commenté

Les compositions des équipes :

Juventus : Szczesny - Sandro, Rugani, de Ligt, Danilo - Bentancur, Ramsey, Rabiot - Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Udinese : Musso - Ekong, Nuytinck, Becão - Zeegelaar, Sema, de Paul, Fofana, Ter Avest - Okaka, Nestorovski.