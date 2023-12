Barça : Joan Laporta maintient sa confiance en Xavi, mais…

Tenu en échec par Valence (1-1), le FC Barcelone a quand même réussi à gagner une place au classement de Liga pour se retrouver troisième. De quoi redonner un peu d’air à Xavi, dont le futur est très incertain. En effet, si Joan Laporta a une nouvelle fois exprimé son soutien à son entraîneur, le président blaugrana a tout de même confié que des décisions seront prises si le Barça boucle une saison sans trophée.

« Il a toute notre confiance et il la mérite. Lorsque vous donnez confiance à une personne, elle donne le meilleur d’elle-même. La confiance que nous avons en Xavi est totale. Outre ses connaissances, c’est un grand entraîneur, mais il a aussi la vertu d’être une personne résiliente qui protège ses joueurs, ce qui en dit long sur Xavi. Il a aussi dû surmonter beaucoup d’adversité cette saison à cause des blessures et il les surmonte. Dans ses analyses d’après-match, il est magnifique, je le lui dis quand j’écoute une de ses conférences de presse. Il y a toujours des conséquences à la défaite. Si nous ne gagnons pas de titres cette saison, il faudra prendre des décisions, celles dont le club a le plus besoin, en fonction de ce qui a été fait. Le fait est que nous sommes en vie dans toutes les compétitions », a-t-il confié dans des propos relayés par Sport.