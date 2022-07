Javairô Dilrosun rebondit au Feyenoord

Revenu la queue entre les jambes au Hertha Berlin après un prêt correct sans pour autant être impressionnant avec les Girondins de Bordeaux (3 buts et 8 offrandes en 34 matches), Javairô Dilrosun quitte l'Allemagne.

Here he is! ✔️ 𝐉𝐚𝐯𝐚𝐢𝐫𝐨 𝐃𝐢𝐥𝐫𝐨𝐬𝐮𝐧#D11rosun