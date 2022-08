AS Rome : le mercato de José Mourinho est totalement relancé

La suite après cette publicité

Voilà une situation dont se serait bien passée l'AS Roma. Sportivement, la saison 2022-2023 du club de la capitale italienne a très bien démarré. Les hommes de José Mourinho font partie du trio de tête au classement de Serie A aux côtés de Naples et de l'Inter Milan après leurs succès contre la Salernitana puis face à Cremonese lundi, à chaque fois sur le plus petit des scores (1-0). En revanche, tout le reste ne se déroule pas comme prévu pour la Louve de Paulo Dybala.

Prêté par le PSG à Rome cette année, Georginio Wijnaldum (31 ans) a rapidement été freiné dans sa nouvelle aventure. Au bout de 11 minutes, le milieu international néerlandais (86 capes, 26 buts) a été contraint de céder sa place face à la Salernitana de Franck Ribéry. Le verdict est ensuite tombé. L'ancien joueur de Liverpool a subi une fracture du tibia à la jambe droite. Georginio Wijnaldum manquera ainsi logiquement de longues semaines de compétition. Un véritable coup dur pour le Batave, à quelques mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais aussi pour la Roma, obligée de revoir ses plans sur le mercato.

Mourinho exige un milieu, les cibles se multiplient

« J'ai besoin des deux joueurs (un milieu et un attaquant), expliquait le coach de l'écurie italienne en conférence de presse lundi soir, invoquant des raisons importantes pour justifier ces besoins auprès de sa direction. Le problème de n'en prendre qu'un seul est qu'il ne crée pas l'équilibre que nous souhaitons. Pour être équilibrés, nous avons besoin d'un attaquant et d'un milieu de terrain. Et à l'arrière, nous n'avons que quatre défenseurs centraux, nous pouvons utiliser un milieu de terrain si nécessaire, (Bryan) Cristante ou (Nemanja) Matic. » Les dirigeants romains sont déterminés à satisfaire le Special One d'ici la fin du marché des transferts.

Plusieurs pistes ont déjà été activées en ce sens, du moins pour l'entrejeu. Selon nos informations, le nom de l'ancien Niçois Adrien Tameze (28 ans), meilleur joueur de l'Hellas Vérone l'an passé, figure dans les petits papiers de la Roma. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes aussi en mesure de vous assurer que l'ex-milieu du LOSC Boubakary Soumaré (23 ans, Leicester) est lui aussi courtisé par la formation romaine. Mais ce n'est pas tout. Comme l'explique La Gazetta dello Sport dans son édition du jour, Florian Grillitsch (27 ans, libre depuis son départ d'Hoffenheim cet été) et Radja Nainggolan (34 ans, Royal Antwerp) intéressent aussi le club de la Louve.

Paredes aussi pisté par la Roma

Le journal au papier rose ajoute également que Leandro Paredes (28 ans), poussé vers la sortie au PSG et annoncé avec insistance à la Juventus, fait aussi partie des options étudiées par José Mourihno et sa direction en ce moment. Concernant le secteur offensif, Andrea Belotti, lui aussi sans club depuis son départ du Torino le 1er juillet dernier, est ardemment désiré par José Mourinho. Reste désormais à savoir sur qui l'AS Rome jettera son dévolu, et qui sera l'heureux élu en fin de compte. Une chose est sûre, le mercato des Giallorossi est totalement relancé, et loin d'être bouclé.