La Roma et l'AC Milan lorgnent Adrien Tameze

Véritable pilier d'Igor Tudor et meilleur joueur du Hellas Vérone la saison passée, Adrien Tameze a réalisé une année pleine (4 buts et 2 passes décisives en 38 matches). Malgré les approches de nombreux clubs depuis quelques semaines (Monza, Napoli, Fiorentina, Lazio, Villarreal, FC Valence, Besiktas), le club italien a toujours résisté et reste campé sur ses positions, à savoir obtenir un chèque de 10 M€ pour laisser filer son milieu de terrain qui a disputé l'intégralité des deux premières journées de Serie A avec l'Hellas.

Reste que selon nos informations, la situation risque d'évoluer encore d'ici la fin du mercato. La Roma, qui cherche un remplaçant à Georgino Wijnaldum blessé pour plusieurs mois, ainsi que l'AC Milan qui cherche également un milieu de terrain pour remplacer Frank Kessié et qui vise également André Onana de Bordeaux, sont sur le coup. À suivre.