Un mandat d’arrêt lancé contre Luis Rubiales

Alors qu’il était encore mêlé à la justice il y a encore quelques mois, l’ancien président de la Fédération espagnole Luis Rubiales est empêtré dans une nouvelle affaire. L’homme de 46 ans est la cible d’un mandat d’arrêt à son nom, comme l’assure Marca.

Le ministère public a lancé ce mandat pour des irrégularités présumées au sein de la RFEF, plus précisément pour des faits de corruption dans les affaires ou encore de blanchiment d’argent au cours des cinq dernières années, et notamment à propos du contrat de la Fédération espagnole pour la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. Cependant, Rubiales est actuellement en République dominicaine, et le pays n’a pas de traité d’extradition avec l’Espagne.