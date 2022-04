Mercato PSG: un club s'active en coulisses pour Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Paris veut rêver plus grand. Après une nouvelle élimination douloureuse en Ligue des Champions et des relations délicates avec les supporters, le club de la capitale compte repartir de l'avant l'année prochaine. Mais ce sera a priori sans Mauricio Pochettino. Arrivé à l'hiver 2020 pour remplacer Thomas Tuchel, le technicien argentin a échoué dans sa mission, à savoir aider le PSG à remporter la C1. Sans grande surprise donc, le coach sous contrat jusqu'en 2023 n'ira pas au bout de son bail. Mais il devrait partir avec un joli chèque de 15 M€ afin d'être libéré de son ultime année de contrat.

Fin d'aventure à Paris

De quoi être tranquille pour un moment. Mais l'ancien entraîneur de Southampton compte bien reprendre rapidement du service. Depuis quelques mois déjà, ses représentants s'activent en coulisses afin de lui trouver un nouveau point de chute. Manchester United était la destination la plus logique. Les Red Devils l'avaient d'ailleurs déjà approché en novembre dernier pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Mais face à la difficulté de déloger Pochettino du PSG en pleine saison, les Mancuniens avaient nommé Ralf Rangnick pour un intérim de plusieurs mois avec l'idée de récupérer l'Argentin une fois l'année terminée.

Mais Man Utd a changé d'avis. L'élimination du PSG face au Real Madrid en C1 ainsi que les doutes sur la capacité de Pochettino à gérer un vestiaire de stars ont conduit les pensionnaires d'Old Trafford à miser sur Erik ten Hag. Une déception pour le coach du PSG qui a botté en touche sur le sujet. «Je ne fais pas attention. Toutes les rumeurs durant ma carrière ne m’ont jamais perturbé même quand j’ai été entraîneur de l’Espanyol, de Southampton, du PSG. J’ai toujours vécu cela. Les rumeurs sont ce qu’elles sont. Mon engagement avec le club est total et l’a toujours été. Je suis focalisé sur les objectifs. Si on fait attention aux rumeurs, la donne serait différente. Je suis focalisé sur la réalité.»

Tottenham rêve de son retour

La réalité à présent, c'est qu'il ne sera ni l'entraîneur du PSG, ni celui de Man Utd la saison prochaine. Malgré tout, un club est prêt à l'accueillir. En effet, The Sun révèle que Tottenham veut le récupérer cet été. Alors qu'Antonio Conte a posé sa candidature pour entraîner Paris, les Spurs, eux, souhaitent faire revenir celui qui avait dirigé l'équipe entre 2014 et 2019. Un homme qui présente l'avantage de bien connaître la maison et qui pourrait aussi permettre aux Londoniens de réussir des coups sur le mercato.

En effet, la publication britannique explique qu'un retour de Mauricio Pochettino sur le banc des Spurs permettrait de faire rester Harry Kane. Christian Eriksen, auteur d'une belle saison à Brentford, pourrait aussi être convaincu par un come-back dans la capitale anglaise. Enfin, The Sun révèle une information pour le moins étrange puisque le média anglais explique notamment que Marquinhos pourrait aussi arriver avec le technicien de 50 ans. Difficile à croire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Tottenham, qui a déjà tenté le coup l'été dernier, ne serait pas contre rapatrier Mauricio Pochettino afin de vivre une nouvelle histoire d'amour.