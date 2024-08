João Félix est en passe de revenir à Chelsea

La fin d’un feuilleton qui trouve une issue assez improbable. Après plusieurs tentatives et de longues tractations, l’Atlético de Madrid et Chelsea sont en passe de trouver un accord pour le transfert définitif de João Félix. D’après Relevo, les dernières discussions ont été très constructives entre les deux directions, au point de s’entendre sur une somme autour de 60 M€ entre la valeur fixe (environ 45 M€) et les variables. Il reste quelques détails à régler, notamment le montant de ces fameuses variables et leurs conditions.

Voilà un dossier qui va soulager le club espagnol et ses supporters. Le milieu offensif de 24 ans n’a plus d’avenir dans un club où il est encore sous contrat jusqu’en 2029. Il avait même repris l’entraînement seul, avant de regagner le groupe de Diego Simeone. Face à l’échéance de la fin de mercato qui se rapprochait, le technicien argentin l’avait même intégré à ses mises en place tactique, anticipant la possibilité qu’il reste au club. Une issue a finalement été trouvée.

Le dossier João Félix va débloquer celui de Connor Gallagher

Après un prêt en dents de scie du côté du FC Barcelone la saison passée (10 buts et 6 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues), João Félix aurait pu rester en Catalogne. Il y a bien eu des négociations avec les Colchoneros mais les limites financières des Catalans se sont opposées aux exigences madrilènes. Benfica a lui aussi tâté le terrain, puis ce fut au tour de clubs de Premier League, le Aston Villa d’Unai Emery d’abord, puis le Chelsea d’Enzo Maresca.

Un club que l’international connaît bien pour y avoir été prêté lors de la seconde partie de saison 2022/2023 (4 buts en 20 matchs). Il avait plutôt laissé un bon souvenir aux supporters dans un club qui commençait à voir son effectif être changé en profondeur. C’est l’autre inconnue. Comment l’intégrer dans une équipe déjà surchargée ? La réponse est sans doute dans les conséquences de ce transfert. Cela va permettre aux deux directions de débloquer le dossier Connor Gallagher, selon le même média espagnol. Le transfert de l’Anglais en direction de la capitale espagnole pourrait bien être finalisé dans les prochains jours.