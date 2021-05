Les plans du Barça après le sommet Koeman-Laporta, deux grandes nouvelles à venir pour la Juventus

La suite après cette publicité

Le torchon brûle entre Southgate et Manchester United

À quelques semaines du début de l'Euro, le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate s'est présenté devant les médias, hier, pour annoncer la liste élargie du groupe pour la préparation. «Je suis dans le flou pour Maguire» a d'ailleurs déclaré le technicien anglais. Des propos repris en une de The Times, ce matin. Mais surtout des propos directement adressés au club de Manchester United qui n'aurait, selon lui, pas communiqué du tout à propos de la situation physique d'Harry Maguire. Un comportement qui n'a pas plu à Southgate qui s'est vu dans l'obligation de convoquer 33 joueurs afin de pouvoir faire le point avec les différents blessés. Le sélectionneur britannique qui a également évoqué les cas Alexander-Arnold où Harry Kane. Des propos repris par le Daily Star, pour qui Kane sera concentré à 100% sur sa tâche avec l'Angleterre, cet été, malgré les discussions.

Réunion au sommet entre Ronald Koeman et Joan Laporta

Le FC Barcelone en sait un peu plus sur la suite des événements, après la rencontre entre Koeman et Laporta, du moins pour le moment. «Koeman continue pour le moment !» titre Sport, ce matin. Une réunion de trente minutes au cours de laquelle le président du Barça n'a pas émis le souhait de se séparer su Néerlandais, sans pour autant le conforter à 100% pour la saison prochaine. Une réunion également où l'entourage de Georginio Wijnadum était présent à en croire les informations de Mundo Deportivo. Le milieu néerlandais de Liverpool sera libre cet été et aurait signé un contrat de 3 ans avec les Blaugranas. Une information confirmée par le quotidien batave AD, ce matin qui titre d'ailleurs : «L'appel du Barça». Une recrue de poids qui pourra venir renforcer un peu plus un milieu de terrain où tout n'a pas toujours été facile cette saison.

Ça sent bon pour Allegri à la Juve

La Juventus pourrait bien avoir trouvé son entraîneur pour la saison prochaine. «Max est revenu» titre d'ailleurs Tuttosport, ce matin. Présent pour un match de charité à Turin, l'ancien coach des Bianconeri est apparu plutôt souriant. De bon augure également pour le Corriere dello Sport, selon qui un air de noces planerait même entre la Juve et le technicien italien. Une bonne nouvelle alors que les dernières semaines semblaient plutôt compliquées dans le Piémont. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le journal italien révèle que la Vieille Dame se serait positionnée dans le dossier Donnarumma. Alors que l'AC Milan devrait officialiser l'arrivée de Mike Maignan, le portier italien a, de son côté, dit adieu au club lombard et pourrait atterrir chez les Bianconeri la saison prochaine. Affaire à suivre...