Algérie : les cadors d’Eredivisie s’intéressent à Anis Hadj Moussa

Dernière trouvaille de l’Algérie et convoqué pour la première fois par Vladimir Petkovic lors de la trêve internationale, Anis Hadj Moussa connaît une belle ascension. L’ailier de 22 ans s’est imposé en Eredivisie au Vitesse Arnhem après avoir fait ses armes du côté de la D2 Belge avec le club du Patro Eisden Maasmechelen. Et depuis son arrivée aux Pays-Bas en prêt avec option d’achat en janvier, ce dribbleur gaucher fait des ravages.

En quelques semaines, le joueur formé au RC Lens a donc franchi les étapes (8 matches, 1 but, 1 passe décisive) pour connaître sa première sélection avec les Fennecs face à la Bolivie (3-2). Et son profil est déjà très suivi en Eredivisie. Selon nos informations, quatre clubs ont déjà fait part de leur intérêt. Il s’agit de l’Ajax Amsterdam, du PSV de Feyenoord et de PEC Zwolle. Son profil est très apprécié et son été risque donc d’être assez mouvementé malgré sa récente arrivée au Vitesse Arnhem.