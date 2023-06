Ça négocie dur entre l’OL et Leipzig pour Lukeba

Comme nous vous l’annoncions ces derniers jours, Castello Lukeba n’a jamais été aussi proche du départ de l’OL. Le roc défensif lyonnais, qui a joué avec l’Équipe de France U21 à l’Euro face à l’Italie ce jeudi soir, est courtisé par le RB Leipzig et le joueur est séduit par le projet du club allemand. De son côté, l’OL est vendeur et doit renflouer ses caisses avant le 30 juin.

L’opération a donc toutes les chances d’aboutir rapidement. Mais il manque une chose… sans doute la plus importante, à savoir l’offre ferme du club allemand. À l’heure où l’on écrit ces lignes, elle n’est pas encore faite même si les différentes parties maintiennent le contact et échangent oralement sur les contours d’une offre. Le septuple champion de France réclamait 35 M€ pour son défenseur tandis que le club allemand était parti sur un transfert à 27 M€. Selon nos informations, le deal pourrait se boucler aux alentours des 30 M€ et les discussions vont s’accélérer dans les prochains jours.

