Antoine Kombouaré charge Pablo Longoria et soutient l’arbitrage français

L’arbitrage français a l’appui d’Antoine Kombouaré. Après la victoire de Nantes face à Lens ce dimanche (3-1), l’entraîneur des Canaris a été invité à commenter les scènes inhabituelles ayant suivi la rencontre entre Auxerre et l’OM (3-0) hier soir, lorsque plusieurs dirigeants marseillais avaient fustigé l’arbitrage de Jérémy Stinat. Le président de l’OM, Pablo Longoria, était même allé jusqu’à parler de "corruption" et de "scandale".

«Ma réaction est très simple : c’est que c’est inadmissible. Ce que subissent les arbitres… Ils sont comme nous, ils font des erreurs. Il ne doit pas y avoir d’agressions, de pressions, aujourd’hui, il faut bannir ça. Moi, les joueurs, le staff, on soutient les arbitres. Ils font partie du jeu, il n’y a même pas de discussions, c’est grave, a déploré Kombouaré sur DAZN. Il y a eu des accusations de corruption ? Dans ce cas-là, il faut des preuves, si le président (de l’OM) dit ça, c’est qu’il a des preuves… Tu ne dois pas accuser les gens, sauf si tu en as. Nous, on l’a connu à l’époque, j’ai démarré en 1983, et on pouvait accuser de tricherie si on avait des preuves. Donc c’est tout le mal que je lui souhaite au président de Marseille, parce qu’il s’est embarqué dans un chemin un peu compliqué, donc à lui de s’en sortir.» Ambiance…