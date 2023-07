Real Madrid : Endrick explique pourquoi il a recalé le PSG !

La suite après cette publicité

À seulement 16 ans, Endrick s’annonce comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Doté d’un pied gauche dévastateur et d’une réelle adresse devant le but, le crack brésilien écrase la concurrence à son poste et ses prestations sous les couleurs de Palmeiras ainsi qu’avec les U17 de la sélection brésilienne lui promettent un bel avenir. Convoité par l’Europe entière, le jeune prodige a finalement été séduit par le projet du Real Madrid qu’il rejoindra en 2024 lorsqu’il aura atteint la majorité comme le stipule le règlement de la FIFA. Pourtant, ils ont été plusieurs à tenter de mettre le grappin sur le natif de Taguatinga à l’instar du Paris Saint-Germain. Sous la houlette d’Antero Henrique, le club de la capitale a été le premier club à dégainer une première offre à hauteur de 20 millions d’euros, considérant le joueur de Palmeiras comme un élément prioritaire de son projet sportif dans les prochaines années.

Mais les avances parisiennes ont été infructueuses car c’est bel et bien le Real Madrid qui a longtemps fait figure de favori dans l’esprit d’Endrick, comme il l’a expliqué au cours d’un entretien accordé à Marca. « Rien ne comptait plus pour moi que le Real Madrid. Donc, pour être honnête, chaque fois qu’une équipe sortait, je me demandais toujours : "et le Real Madrid", "est-ce que j’irai là-bas", "est-ce que j’aurai la chance de choisir le Real Madrid". Je voulais toujours aller au Real Madrid. Je voulais juste savoir si je les intéressais. Pour moi, le prix n’avait pas d’importance. Cela n’avait aucune importance. Je voulais juste réaliser mon rêve d’enfant. Réaliser le rêve de mon père, le rêve de ma vie et le rêve de ma famille. Jouer pour le plus grand club d’Europe et l’équipe de mon idole, Cristiano Ronaldo », a-t-il indiqué au quotidien espagnol.

