Le Bayern Munich rend hommage à Franck Ribéry

La suite après cette publicité

C'était pressenti depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. À 39 ans, Franck Ribéry a décidé de raccrocher les crampons après une ultime expérience du côté de la Salernitana, en Italie. L'ancien international tricolore (81 sélections, 16 buts) s'est fendu d'une vidéo retraçant son immense parcours et remerciant toutes les personnes qui l'ont soutenus au cours de sa carrière.

Le Bayern Munich, club dans lequel il a évolué pendant 12 ans et dans lequel il s'est hissé au rang de légende, a tenu à adresser un message à son « Kaiser ». Une sorte de petit hommage, remerciant le Français pour tout ce qu'il a apporté au club bavarois durant ces longues saisons disputées à Munich. Son président, Uli Hoeneß, a lui aussi réagi à la nouvelle : « Franck Ribéry est l'un des plus grands joueurs que le FC Bayern ait jamais eu. Les fans ont toujours aimé sa façon particulière de jouer au football sur le terrain. On a toujours pu voir à travers lui et son jeu qu'il se sentait chez lui au FC Bayern et à Munich. » Légendaire.