La suite après cette publicité

Après avoir perdu contre Rennes (0-1) et l'Olympique Lyonnais (1-2), deux adversaires du haut de tableau, le FC Nantes va terminer sa saison en affrontant des équipes se battant pour leur survie en Ligue 1 (hormis Montpellier). Et pour Antoine Kombouaré, les Canaris n'ont plus de joker, ni d'excuse.