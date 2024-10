EdF : le désamour d’Aurélien Tchouameni pour la Ligue des Nations

Instaurée en 2018 par l’UEFA, la Ligue des Nations ne semble toujours pas faire l’unanimité dans le cœur des supporters de football. Le faible enjeu des rencontres et le trop grand nombre de matchs chaque saison ne sont pas des éléments en faveur de ce nouveau tournoi. Ce désintérêt est aussi partagé par certains joueurs dont le milieu de terrain de l’Equipe de France, Aurélien Tchouameni.

En conférence de presse, avant le match qui opposera les Bleus à la Belgique lundi, le joueur du Real de Madrid a partagé son avis sur le sujet. «C’est pas la compétition du siècle, on ne va pas se le cacher» a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : «C’est une compétition, en tant que joueur, quand on remet le maillot, on doit tout faire pour gagner. J’étais content d’avoir pu ajouter ce trophée à mon palmarès, mais ce n’est toujours pas l’Euro ou le Mondial».