Ligue 1 : le RC Lens renverse Clermont et se relance dans la course à l'Europe

Au lendemain du match nul entre l'AS Saint-Etienne et l'ESTAC (1-1), la 29e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi avec une rencontre du côté du Stade Bollaert-Delelis où le RC Lens (9e, 41 pts) recevait le Clermont Foot 63 (16e, 28 pts) ce samedi. Avec seulement deux succès sur leurs huit derniers matches toutes compétitions confondues, les Sang-et-Or voulaient sortir la tête de l'eau devant leur public, avec une victoire qui pouvait leur permettre de grimper provisoirement au sixième rang. En face, les Clermontois restaient sur trois matches sans victoire et devaient également réagir, la zone rouge n'étant qu'à un point derrière. Pour ce match, Franck Haise partait sur un 3-4-1-2 avec l'heureux Clauss, convoqué par Didier Deschamps en Bleu. Pascal Gastien alignait lui un 4-1-4-1 avec Bayo devant.

Sous un beau soleil et dans une très belle ambiance, les Lensois s'installaient assez haut sur leur pelouse pour tenter de gêner les Clermontois, mais les visiteurs surprenaient le RCL d'entrée. Après un bon travail de Bayo, Farinez détournait la frappe de ce dernier sur Rashani qui débloquait la situation (9e, 0-1). Les locaux réagissaient alors rapidement mais Djoco restait vigilant devant Doucouré (13e), alors que Frankowski n'accrochait lui pas le cadre (23e). Petit à petit, les Clermontois reculaient et le RCL revenait. Sur un corner joué à deux par Sotoca et Clauss, Danso reprenait du droit pour relancer son équipe (39e, 1-1). Le CF63 était dans le dur et Djoco devait encore réaliser un miracle sur un tir de Da Costa (43e). On se dirigeait alors vers ce score de 1-1 à la pause mais ça, c'était avant l'erreur du portier clermontois.

Sotoca, un but plein de malice

Au moment de relancer depuis sa surface, Djoco posait le cuir au sol mais Sotoca, en véritable renard derrière lui, venait lui chiper le ballon pour marquer dans un angle quasi impossible (45e+4, 2-1). Un superbe but qui permettait à Lens d'être devant à la mi-temps. Sonnés par ce but encaissé avant la pause, les visiteurs n'arrivaient pas à bousculer le RCL au retour des vestiaires. C'était d'ailleurs le club du nord de la France qui continuait son travail avec ce tir de Ganago contré et cette tentative de Clauss (56e). Finalement, Clermont craquait une nouvelle fois quelques minutes plus tard. Face à une défense complètement passive, les Sang-et-Or en profitaient avec cette demi-volée de Clauss sur le poteau mais surtout le but de Haïdara sur le second ballon (58e, 3-1).

Pour tenter de faire bouger les choses, Pascal Gastien réalisait trois changements après l'heure de jeu, tandis que Franck Haise sortait Ganago pour Kalimuendo (65e). Le CF63 retrouvait un peu de couleurs et sur un centre, la tête de Kyei était contrée du bras par Gradit. Après avoir visionné le ralenti sur le bord du terrain, M. Stinat décidait de ne pas accorder de penalty à Clermont (75e). Les pensionnaires du Stade Gabriel Montpied rentraient cependant dans un temps fort en confisquant légèrement le cuir, et il fallait un arrêt réflexe de Farinez devant Khaoui pour permettre au RCL de garder deux buts d'avance (77e). Mais le score ne bougeait plus à Bollaert-Delelis et le RC Lens s'imposait sur le score de 3-1. Cette victoire permettait au RCL de passer provisoirement sixième au classement. Clermont ne quittait pas le seizième rang, pour le moment.