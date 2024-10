Cesc Fàbregas dément avoir comparé Bukayo Saka et Cole Palmer

Cesc Fàbregas a recadré un internaute sur sa page X, après que ce dernier ait publié une fausse déclaration de l’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea, indiquant que Cole Palmer « ne serait titulaire dans aucune équipe du top 6 de Premier League, excepté Manchester United et Tottenham ». « Le danger des réseaux sociaux est que les gens croient vraiment tout ce qu’ils lisent. Pas besoin de comparer les joueurs, l’Angleterre a la chance d’avoir deux talents incroyables, profitez-en ! #Fake », a répondu l’ancien milieu espagnol, ce dimanche.

Bukayo Saka et Cole Palmer réalisent tous deux un excellent début de saison avec Arsenal et Chelsea. Avec sept passes décisives depuis le début de la saison, Saka est actuellement le meilleur passeur de Premier League. De son côté, Palmer, qui a été élu meilleur joueur du mois de septembre, est le joueur le plus décisif du championnat anglais, avec six buts et cinq passes décisives.