PL : Cole Palmer élu joueur du mois de septembre

Ça ne pouvait être que lui. Performant avec Chelsea, Cole Palmer a été élu joueur du mois de septembre en Premier League. Le milieu offensif anglais a inscrit cinq buts et a délivré une passe décisive en quatre rencontres, dont ce fabuleux quadruplé contre Brighton (4-2), le 28 septembre dernier.

Avec six réalisations et cinq passes décisives depuis le début de la saison, Palmer est le joueur le plus décisif du championnat anglais, devant Erling Haaland. Les sept autres nominés pour ce trophée étaient : Harvey Barnes (Newcastle), Luis Diaz (Liverpool), Gabriel (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool), Raúl Jiménez (Fulham), Dwight McNeil (Everton) et Ollie Watkins (Aston Villa).