Équipe de France : le comportement étonnant de Kylian Mbappé

Ce fut un week-end compliqué pour les Bleus. Samedi soir, les hommes de Didier Deschamps ont été cueillis à froid par la sélection allemande, qui a été bien supérieure à la France sur l’intégralité de la rencontre et qui est repartie de Lyon avec une victoire 2-0. Un match dans lequel très peu de joueurs tricolores ont réussi à tirer leur épingle du jeu.

Après la rencontre, on parlait surtout des absents, et de l’un d’entre eux en particulier : Antoine Griezmann. Pour beaucoup, cette contreperformance face aux voisins allemands a servi à prouver une chose : le leader de cette équipe, c’est Grizi. Plus que Mbappé. Chacun aura son avis, bien, sûr, mais force est de constater que le Parisien n’a pas vraiment brillé face à la Nationalmannschaft. Le Bondynois a par exemple écopé d’un 3,5/10 dans les notes de la rencontre de notre rédaction. Et comme l’explique le quotidien L’Equipe ce lundi, son comportement après le match était même un peu surprenant.

Mbappé plus concentré sur son avenir que sur les Bleus ?

Effectivement, le Bondynois ne semblait pas abattu après cette défaite. Loin de là. « Son langage corporel n’a pas été celui d’un leader », écrit le quotidien sportif. Le futur Madrilène n’a ainsi pas pris la parole dans le vestiaire et ne donnait clairement pas l’impression d’être inquiet ou attristé par cette défaite. Le journal va même jusqu’à avancer que la star parisienne semble aujourd’hui plus concentrée sur ses problèmes - son avenir notamment - que par ce qui se passe chez les Bleus.

Il faut dire qu’en plus de ce long feuilleton sur son avenir pourtant déjà bouclé - il débarquera à Madrid cet été comme indiqué dans nos colonnes le 7 janvier dernier - Mbappé a aussi quelques soucis en club, où Luis Enrique n’hésite pas à le laisser sur le banc ou à le sortir en cours de match. Une situation inédite pour lui. Sans parler de cette pression énorme qu’il a sur les épaules, puisqu’on attend de lui qu’il mène, une bonne fois pour toutes, le PSG au titre en Ligue des Champions. Face au Chili mardi, si Deschamps décide de le faire jouer, il aura une belle occasion de faire taire ses détracteurs.