Reims-PSG : la réaction à chaud de Danilo sur l'arbitrage

Après le match nul entre Reims et le PSG (0-0) ce samedi, Danilo Pereira s'est présenté au micro de Canal + pour débriefer à chaud ce résultat alors qu'une échauffourée avait eu lieu en toute fin de match (90e+3). La frustration était bien présente à la suite des décisions arbitrales «injustes» selon le parisien. « Je pense que l'arbitre doit mieux gérer la situation, il ne doit pas donner tout le temps le carton jaune après ça donne la situation que l'on connait » a d'abord commenté le milieu de terrain reconverti en défenseur.

« Ça énerve parce qu'on a envie de jouer au football mais comme ça, c'est compliqué. On a vu une équipe très agressive, on a essayé de sortir du marquage mais après le carton de Ramos ça a été très compliqué, il y a des jours comme ça. Maintenant, on doit travailler et analyser le match en prévision de Benfica » a conclu le Portugais. Les joueurs de Christophe Galtier n'auront pas beaucoup le temps de cogiter alors que la réception de Benfica dès mardi en Ligue des Champions se profile déjà.