La FIFA mise sous pression par des militants du respect des droits de l’Homme

L’attribution de la Coupe du monde au Qatar en 2022 avait déjà fait couler beaucoup d’encre. Un potentiel Mondial en Arabie saoudite pourrait en faire tout autant. Alors que le pays du Golfe semble être le favori pour accueillir l’édition 2034, un groupe d’experts et de militants pour le respect des droits de l’Homme réclame des garanties à la FIFA, selon Associated Press.

Avec les nombreux scandales concernant notamment les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde au Qatar, un contrôle plus poussé sera demandé au grand manitou du football mondial. La FIFA a encore deux mois pour valider l’attribution de la Coupe du monde 2034 à l’Arabie saoudite. À l’approche de cette date, le collectif a réclamé des examens poussés sur l’engagement du pays en matière des droits de l’Homme et une clause de résiliation du contrat en cas de non-respect de ces derniers. Sous pression, la FIFA pourrait être forcée d’agir pour ne pas ternir encore plus son image.