Le Havre, Mohamed Bayo : « Je dois être plus tueur face au but ! »

Foot Mercato : bonjour Mohamed Bayo, comment allez-vous ? Avant de revenir sur vos débuts au HAC, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur cette récente victoire (3-1) face à l’OGC Nice, à la fois ce qu’elle représente sur le plan collectif mais également pour vous à titre personnel ?

Mohamed Bayo : ça va très bien, cette récente victoire contre l’OGC Nice nous fait du bien, je pense que c’était un très bon match de la part de tout le monde, le groupe entier s’est mis à la hauteur de ce rendez-vous important, tout le monde était au niveau. C’est une victoire collective et on a montré qu’on pouvait avoir de la qualité face aux grosses équipes de ce championnat. On avait déjà prouvé de belles choses contre Lens, contre Monaco, même contre le PSG. Face aux Aiglons finalement, c’est l’aboutissement de ce travail, on n’arrivait pas encore à le concrétiser et on l’a fait samedi dernier, ça fait forcément du bien.

«Le mode de fonctionnement de ce club a été un élément clé dans ma décision finale !»

FM : vous êtes sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2027 mais vous avez décidé de rejoindre Le Havre en prêt au cours de l’été dernier. Pourquoi ce choix ? Qu’est ce qui vous a séduit dans le projet havrais ?

MB : quand j’ai reçu l’appel des dirigeants du Havre, j’ai senti que c’était vraiment une équipe et un club solidaire, ils m’ont tout de suite montré de l’intérêt et je pense que j’avais besoin de ça pour me relancer et faire une bonne saison. Leur discours, honnêtement, m’a beaucoup plus, le mode de fonctionnement de ce club aussi a été un élément, cette proximité entre les joueurs, les staffs et la communion avec les supporters, ça a beaucoup joué dans ma décision. J’ai apprécié ce feeling, cette ambiance, ce cadre plutôt familial et je pense que j’avais besoin de retrouver un contexte comme celui du HAC pour retrouver de bonnes sensations et pouvoir bien m’exprimer.

FM : l’opération s’est faite dans les dernières heures du mercato estival. Pouvez-vous nous parler de ce moment ? Dans quel état d’esprit étiez-vous ?

MB : je n’étais pas en plein doute, chaque chose a sa décision, son dénouement. Je ne me prenais pas la tête, je savais que ça allait se faire, que ça allait être difficile mais que ça allait se faire donc j’étais confiant. J’avais cette sérénité vis à vis du club mais aussi de mon agent donc je n’étais pas particulièrement stressé malgré ce timing.

FM : cela fait désormais six mois que vous êtes au HAC, comment se passe votre intégration ? Avez-vous noué des relations privilégiées avec certains de vos coéquipiers ? Sur le plan humain et la structure, quel regard portez-vous sur ce club ?

MB : au Havre, j’ai trouvé un très bon club, très ambitieux. C’est une institution qui a envie de montrer qu’on mérite d’être en Ligue 1 et plus si on peut. C’est un club surtout avec énormément de solidarité les uns envers les autres et je pense que ces qualités-là vont nous permettre d’atteindre les objectifs du club sur le moyen et long terme. Au niveau relationnel, je m’entends bien avec tout le monde ici, tout est très naturel, après forcément j’ai cette affinité particulière avec Abdoulaye (Touré, ndlr), avec qui je partage aussi la sélection, avec la Guinée. Il nous a aussi rejoint cet été donc j’ai un peu plus d’affinités avec lui mais globalement l’entente est très bonne avec tout le monde. On est soudé, c’est un groupe où on se sent comme dans une famille, il n’y a pas d’animosité les uns envers les autres. Ici, tout le monde veut tirer dans le même sens et ça se voit aussi sur le terrain, on est très solidaire, on se bat pour l’autre et c’est aussi la raison qui explique ce début de saison et les résultats qu’on arrive à avoir.

«On aurait pu grappiller quelques places en plus en étant plus tranchant sur certains matches…»

FM : sur le plan collectif, Le Havre est 10e à mi-chemin, quel bilan tirez-vous de cette première partie de saison avant le dernier match de cette phase aller contre Reims ?

MB : sur cette première partie de saison, jusqu’à présent, on peut dire que c’est bien dans l’ensemble mais on aurait aussi pu mieux faire. On aurait pu grappiller quelques places en plus en étant plus tranchant sur certains matches mais on ne va pas se plaindre non plus, le HAC est aussi dans cet apprentissage de la Ligue 1, on a réussi à engranger des points, on vient de prendre trois points dans un match hyper important face à une des meilleures équipes de ce début de saison donc le bilan est positif. On est très content.

FM : après des débuts prometteurs, l’attaque des Ciel et Marine a connu un coup d’arrêt avant de se relancer contre Nice le week-end dernier, comment expliquez vous ce manque de réalisme offensif ? Avez-vous douté ? Est-ce un point sur lequel Luka Elsner insiste à l’entraînement ?

MB : sur ce manque de réalisme offensif qui nous a coûté des points lors des derniers matches, il n’y avait pas forcément de doutes, les occasions, on était conscient qu’on était capable de se les créer, on a continué à bien travailler et face à Nice, ça a finalement été l’aboutissement de ces efforts, de ces semaines d’entraînement et de l’implication de chaque personne dans ce club. Le coach insiste beaucoup sur cette efficacité offensive, notamment ces dernières semaines à l’entraînement et c’est logique car on a perdu certains points avec ce secteur de jeu parfois plus défaillant. Je pense qu’à force de l’entendre nous crier dessus, on finit par marquer des buts (rires).

FM : justement en parlant de votre entraîneur, pouvez-vous nous en dire plus sur votre relation ? Quel regard portez-vous sur lui ? Qu’est-ce qu’il vous apporte ? Pour nos lecteurs, pouvez vous nous détailler un peu plus son profil et sa philosophie ?

MB : Luka Elsner, c’est un entraîneur que j’apprécie particulièrement. Son style de jeu me plaît beaucoup, ça correspond à mon profil. J’aime bien me retrouver dans son système, je ressens du plaisir à jouer dans cette équipe. Tout le monde se bat les uns pour les autres et le coach arrive à insuffler cette philosophie, cet état d’esprit. Il nous demande de ne jamais rien lâcher et ce sont aussi les valeurs de ce club donc franchement je porte un très bon regard sur ce technicien. On travaille énormément à l’entraînement, tout au long de la semaine, ce sont des choses aussi essentielles et qui nous aident à avoir des bons résultats sur ces 16 premières journées.

«André Ayew, c’est forcément une très bonne nouvelle pour le club !»

FM : sur le plan personnel, vous totalisez 4 buts et 1 passe décisive en 11 matches, comment jugez-vous vos 6 premiers mois au HAC ?

MB : sur le plan personnel, je pense que j’aurais pu tourner à mi-saison avec un ou deux buts de plus. Je n’ai pas eu de chance sur certains matches mais j’ai aussi loupé quelques occasions donc je pense que ça va être ça mon axe de progression sur la seconde partie de saison. Être le plus tueur possible, dès que j’ai une occasion, la mettre au fond. Je pense que c’est vraiment sur ça que je dois progresser. Pour résumer, c’est bien mais je peux encore mieux faire.

FM : samedi dernier vous avez montré de belles aptitudes avec Emmanuel Sabbi, arrivé lui aussi cet été, pouvez-vous me parler de votre entente et de ce joueur ?

MB : avec Manu (Emmanuel Sabbi, ndlr), on a une très bonne entente, je trouve qu’on arrive bien à se trouver, on se comprend. C’est un joueur honnêtement qui se déplace vraiment bien sur le front de l’attaque donc c’est aussi plus facile de pouvoir jouer, combiner et aller vers l’avant aux côtés d’un joueur de cette qualité-là. C’est toujours bien d’avoir ce profil-là dans une équipe, contre Nice on a vu toute sa qualité et je pense que c’est un joueur qui va faire beaucoup de bien au Havre et qui fera de grandes choses, je pense, dans sa carrière.

FM : un homme vient d’arriver au club, André Ayew, qu’est ce qu’il peut vous apporter ?

MB : André Ayew, c’était forcément une très bonne nouvelle, tout le monde connaît ce joueur et ce dont il est capable, c’est un joueur d’expérience, un très bon joueur, technique. Il a beaucoup de qualités et il a déjà ramené ce leadership. Il nous parle beaucoup avant les matches, il est très présent pour nous. Ça fait très peu de temps qu’il est là mais il a déjà apporté quelque chose de précieux dans le vestiaire, notamment grâce à son expérience du plus haut niveau. Il nous parle, nous donne beaucoup de conseils et il va forcément nous aider pour cette saison, on connaît tous sa qualité.

FM : vous avez un profil de pur 9 avec cette expérience de la Ligue 1, qu’est ce qui fait votre force dans ce championnat ? A contrario, où pensez vous pouvoir encore progresser ?

MB : je pense que ma force principale c’est la mobilité. Avec ce profil de numéro 9, j’essaie le plus possible d’être en mouvement, de ne jamais être arrêté. Je pense que c’est ce mouvement qui me rend dangereux, à la fois pour mon adversaire direct mais aussi pour mes coéquipiers. Cette mobilité offre des solutions et je dois ensuite terminer les actions mais c’est ma plus grande force selon moi. Maintenant, comme je l’ai dit auparavant, mon rôle est aussi de conclure donc je dois m’améliorer sur ce réalisme offensif.

FM : vous êtes bien au fait de la Ligue 1 avec vos différentes expériences dans votre carrière, que pensez-vous du championnat de France, régulièrement critiqué ces derniers temps ?

MB : la Ligue 1 est pas mal critiquée oui dernièrement mais je pense qu’il y a énormément de qualités dans ce championnat. On le voit même au niveau du marché des transferts avec de très nombreux joueurs qui évoluent en France et qui partent à l’étranger, ça note d’une attractivité certaine. Les joueurs ici sont très très bons, physiquement, techniquement, il ne faut pas négliger tout ça. Alors, certes, on voit moins de buts qu’en Allemagne par exemple ou qu’en Angleterre mais la Ligue 1, c’est aussi un championnat plus homogène où il y a moins d’écart de niveau entre les différentes équipes. Ici, je pense que les équipes se valent plus qu’ailleurs donc, ça aussi, ça peut expliquer des scores plus serrés et parfois des matches moins attrayants. En Allemagne, on a beaucoup de buts, c’est vrai, mais les défenses sont aussi plus hautes. En Angleterre, pareil, on est sur du box to box mais il ne faut pas sous-estimer la Ligue 1.

«La CAN ? Je pense vraiment qu’on a toutes nos chances !»

FM : collectivement et vous, à titre personnel, quelles sont les ambitions pour la suite de la saison ?

MB : l’objectif principal et le plus important pour nous est de ne rien lâcher dans les semaines à venir, on veut se maintenir, c’est l’objectif du club donc c’est ce qu’on vise. De mon côté, j’espère beaucoup de victoires, beaucoup de buts sur le plan personnel. Je veux continuer de marquer et faire marquer, mon idée est simplement d’apporter ma pierre à l’édifice dans ce beau projet. On a cette lutte pour le maintien et on veut en sortir vainqueur.

FM : il y a d’ailleurs un grand événement qui se rapproche sur la scène internationale avec la CAN 2023… Qu’attendez vous de ce rendez vous ?

MB : la CAN, c’est la partie internationale, avec la Guinée on a une bonne équipe mais on doit aussi élever notre niveau de jeu, notre niveau d’engagement. Ces rendez-vous ne sont jamais aisés mais je pense qu’on a les armes pour faire une très belle compétition.

FM : avec la Guinée (15 sélections, 4 buts), vous êtes placés dans le groupe C avec le Sénégal, le Cameroun et la Gambie, une poule relevée… quelles sont vos chances selon vous ?

MB : c’est une poule compliquée, certes, mais en Afrique, on le voit régulièrement, notamment durant les trêves internationales où les sélections les plus fortes, ce qu’on appelle « les gros », ils ont eux aussi parfois du mal donc je pense vraiment qu’on a toutes nos chances dans ce groupe. À nous maintenant de mettre les ingrédients nécessaires sur le plan collectif et que chacun soit au niveau sur le plan individuel pour espérer réussir à faire de belles choses.

FM : pour revenir sur le HAC, rester au sein du club normand à la fin de votre prêt est une possibilité ?

MB : pour l’instant, c’est une question à laquelle je ne peux pas répondre. On est en pleine saison et ça ne sera qu’à la fin du championnat qu’on pourra tirer un bilan et décider ce qu’on veut faire. Le plus important pour moi à l’heure où je vous parle, c’est d’être pleinement concentré avec le HAC, on veut faire du mieux possible cette saison, on veut se maintenir, terminer à la meilleure place possible et ce n’est qu’après que viendront ces questions-là. Pour l’heure, je ne peux pas y répondre.

Un futur en Allemagne ou en Angleterre ?

FM : vous avez fait toute votre carrière en France, un départ à l’étranger à l’avenir est un objectif pour vous ? Un championnat vous attire ?

MB : bien sûr, bien sûr, je pense que n’importe quel footballeur a cette ambition de voir l’étranger, d’évoluer dans un autre championnat en Europe ou ailleurs, je pense aussi que c’est important de voir l’étranger pour élargir sa palette, son expérience mais pour l’instant je suis au Havre et je suis pleinement concentré sur Le Havre, c’est tout ce qui compte. Un championnat ? L’Allemagne avec la Bundesliga et la Premier League, pour moi ce sont les deux championnats les plus intéressants.

FM : pour conclure, en ce début de saison, il y a t-il un joueur qui vous a impressionné particulièrement ?

MB : franchement, je n’ai pas forcément un joueur qui m’a particulièrement impressionné, si ce n’est Edon Zhegrova mais c’est un joueur que je connaissais déjà car il a joué avec moi à Lille. Sa qualité technique, sa percussion, sa vision du jeu… c’est un très grand joueur. Oui, je vais dire Edon.