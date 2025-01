Serie A : Cagliari renverse Lecce, Parme accroché

Après le match nul (1-1) entre la Fiorentina et le Torino, la 20e journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche, avec deux affiches programmées à 15 heures. A l’Unipol Domus, Cagliari a renversé Lecce (4-1). Menés après l’ouverture du score de Pierotti (42e), les locaux ont inversé la vapeur au retour des vestiaires grâce à Gaetano (60e), Luperto (65e), Zortea (80e) et Obert (83e). En supériorité numérique après l’expulsion de Rebic (73e), Cagliari a finalement sécurisé sa victoire et se retrouve 13e. Lecce est 16e.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Cagliari 21 21 -11 5 6 10 23 34 16 Lecce 20 21 -21 5 5 11 15 36

Dans l’autre rencontre, Parme et Venise n’ont pas su se départager (1-1) à l’Ennio Tardini. Si l’attaquant finlandais Joel Pohjanpalo ouvrait le score sur penalty pour les visiteurs (0-1, 20e), Parme égalisait, sur penalty, au retour des vestiaires grâce à Hernani (1-1, 56e). Avec ce résultat nul (1-1), les hommes de Fabio Pecchia pointent au 15e rang. Venise est toujours bloqué à une inquiétante 19e place.